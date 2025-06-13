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«Просто ничтожны». Джош Харт резко высказался о критиках Тома Тибодо

«Просто ничтожны». Джош Харт резко высказался о критиках Тома Тибодо
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт выступил в поддержку экс-тренера «Нью-Йорка» Тома Тибодо. Ранее клуб расстался с наставником после поражения в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Те, кто сейчас поливает Тибса, просто ничтожны. Да, клуб пошёл другим путём, но нельзя забывать, сколько он сделал для команды и всей организации», — написал Харт на своей страничке в социальной сети X.

Напомним, по сведениям инсайдера Марка Стайна, «Нью-Йорку» отказали в проведении собеседований с несколькими наставниками других команд, которых рассматривали на теперь вакантную должность.

В этот список вошли Джейсон Кидд («Даллас»), Крис Финч («Миннесота»), Име Удока («Хьюстон»), Куин Снайдер («Атланта») и Билли Донован («Чикаго»). Все они останутся работать в своих нынешних клубах.

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