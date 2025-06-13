Игрок «Зенита» Георгий Жбанов определился с планами по новому контракту — источник

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов подпишет с командой новый контракт. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». По сведениям источника, стороны пришли к согласию о долгосрочном гарантированном соглашении до лета 2028 года.

Напомним, Жбанов стал игроком «Зенита» летом 2023 года, заключив контракт на два сезона.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Георгий принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 1,2 передачи. «Зенит» в Единой лиге занял второе место, в финальной серии уступив московскому ЦСКА (2-4).

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