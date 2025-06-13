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Авторитетный эксперт озвучил свой прогноз по Егору Дёмину на драфте НБА — 2025

Авторитетный эксперт озвучил свой прогноз по Егору Дёмину на драфте НБА — 2025
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Авторитетный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин О'Коннор поделился мнением о перспективах 19-летнего российского игрока Егора Дёмина на предстоящем драфте североамериканской лиги.

«У Дёмина один из самых широких диапазонов в этом классе драфта, и представители лиги рассматривают его как кандидата на выбор где-то в середине лотереи или ближе к концу топ-20. «Бруклин Нетс», безусловно, был бы рады воспользоваться редкой для его габаритов способностью отдавать великолепные передачи.

Несмотря на то что у него были трудности с броском и с созданием возможностей для атаки во время противостояния с габаритными защитниками, он хорошо проявил себя на драфте и, как говорят, преуспел на преддрафтовых тренировках благодаря своей усовершенствованной механике броска», — говорится в материале О'Коннора Yahoo Sports.

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