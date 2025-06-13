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Алекса Аврамович покинул ЦСКА

Алекса Аврамович покинул ЦСКА
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Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович покинул ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

«Спасибо, Алекса! Защитник Алекса Аврамович завершает выступления за нашу команду в связи с переходом в другой клуб», — говорится в сообщении красно-синих.

Алекса присоединился к ЦСКА после Олимпиады в Париже (Франция) летом 2024 года. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ серб принял участие в 54 матчах, в которых в среднем набирал 12,1 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 3,2 передачи.

Ранее Алекса сам говорил, что будет выступать за «Дубай», который в следующем сезоне сыграет в Евролиге.

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