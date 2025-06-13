Экс-игрок НБА ответил, в каком случае Дёмин был бы выбран на драфте под третьим номером

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэвис Хансен, выступавший также в России и мадридском «Реале», поделился мнением о перспективах 19-летнего российского игрока Егора Дёмина на предстоящем драфте североамериканской лиги.

«Скорее всего, он будет выбран в диапазоне с 7-го по 12-й номер. Всё зависит от того, насколько он подойдёт конкретной команде — учитываются и руководство, и тренерский штаб, и система игры. Мы тщательно изучаем все команды, так же как они изучают его. В этом драфте ожидается много обменов, поэтому те места, которые сейчас есть у клубов, могут измениться. Если бы не травма и связанная с ней потеря бросковой формы, он вполне мог бы уйти даже под третьим номером. Но на данный момент мы считаем, что его выберут между седьмым и 12-м пиком», — приводит слова Хансена американский эксперт Бен Криддл на своей странице в социальных сетях.

Примечательно, что Хансен является консультантом университета, где играл Дёмин в NCAA. Трэвис не раз приглашал Егора к себе домой и даже называл его своим приёмным сыном.

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