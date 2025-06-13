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Тренер Халибёртона опубликовал видеоподборку с Карри перед третьим матчем финала НБА

Тренер Халибёртона опубликовал видеоподборку с Карри перед третьим матчем финала НБА
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Североамериканский журналист и эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс рассказал о влиянии разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри на многих игроков. В частности, Мэнник упомянул разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс

«После двух игр, сопровождавшихся борьбой с обороной «Оклахомы», когда Тайриз противостоял волнам защитников, которые продолжали прибывать, он открыл свой ноутбук, чтобы изучить чей-то опыт из прошлого. Немногие игроки в истории НБА так искусно справляются с физической защитой, как Стефен Карри, суперзвезда «Уорриорз», который привёл «Голден Стэйт» к четырём чемпионским титулам… и это ещё не всё.

В начале недели тренер Халибёртона Дрю Хэнлен опубликовал подборку бросков Карри в плей-офф за последние десять лет. Целое поколение снайперов вдохновлялось Карри. Возможно, в их числе и Халибёртон в своём первом финале НБА», — написал Мэнникс.

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