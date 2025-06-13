Тренер Халибёртона опубликовал видеоподборку с Карри перед третьим матчем финала НБА

Североамериканский журналист и эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс рассказал о влиянии разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри на многих игроков. В частности, Мэнник упомянул разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

«После двух игр, сопровождавшихся борьбой с обороной «Оклахомы», когда Тайриз противостоял волнам защитников, которые продолжали прибывать, он открыл свой ноутбук, чтобы изучить чей-то опыт из прошлого. Немногие игроки в истории НБА так искусно справляются с физической защитой, как Стефен Карри, суперзвезда «Уорриорз», который привёл «Голден Стэйт» к четырём чемпионским титулам… и это ещё не всё.

В начале недели тренер Халибёртона Дрю Хэнлен опубликовал подборку бросков Карри в плей-офф за последние десять лет. Целое поколение снайперов вдохновлялось Карри. Возможно, в их числе и Халибёртон в своём первом финале НБА», — написал Мэнникс.

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