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Стивен Эй Смит назвал топ-5 величайших разыгрывающих НБА всех времён

Стивен Эй Смит назвал топ-5 величайших разыгрывающих НБА всех времён
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит составил список пяти величайших разыгрывающих в истории Национальной баскетбольной ассоциации. В него вошли следующие игроки:

1) Мэджик Джонсон.
2) Стефен Карри.
3) Айзея Томас.
4) Джейсон Кидд.
5) Крис Пол.

Отметим, что в списке Смита присутствуют двое баскетболистов, чья игровая карьера активна: Карри выступает за «Голден Стэйт Уорриорз», а Пол представляет «Сан-Антонио Спёрс».

Недавно Стивен Эй поделился подробностями относительно своих политических амбиций. По словам Смита, он желает играть важную роль в политической жизни США.

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