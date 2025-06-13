Стивен Эй Смит назвал топ-5 величайших разыгрывающих НБА всех времён
Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит составил список пяти величайших разыгрывающих в истории Национальной баскетбольной ассоциации. В него вошли следующие игроки:
1) Мэджик Джонсон.
2) Стефен Карри.
3) Айзея Томас.
4) Джейсон Кидд.
5) Крис Пол.
Отметим, что в списке Смита присутствуют двое баскетболистов, чья игровая карьера активна: Карри выступает за «Голден Стэйт Уорриорз», а Пол представляет «Сан-Антонио Спёрс».
Недавно Стивен Эй поделился подробностями относительно своих политических амбиций. По словам Смита, он желает играть важную роль в политической жизни США.
Комментарии