Кевин Дюрант отреагировал на мнение о причинах распада «большого трио» в «Бруклине»

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант на своей странице в социальных сетях отреагировал на сообщение фаната «Бруклин Нетс» относительно распада «большого трио» команды (Дюрант – Джеймс Харден – Кайри Ирвинг).

«Сначала Кевин подписал продление контракта с «Нетс», тем самым давая понять, что хочет, чтобы это сработало. В то время ожидалось, что Кайри и Харден также заключат соглашение. Однако несколько дней спустя «Нетс» отозвали предложение Ирвингу, потому что он отказался от вакцины. Этот шаг был самой большой ошибкой «Нетс». После этого Харден решил, что не будет подписывать продление, хотя предложение всё ещё было на столе. Кей Ди получил травму, и Харден не думал, что Ирвинг серьёзно относился к делу, отказываясь от вакцинации. У Кевина не было выбора, кроме как потребовать обмен», — говорится в сообщении фаната.

«Красиво сказано», — оставил комментарий Дюрант.

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