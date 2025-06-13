The Athletic представил «хаотическую» версию прогноза по Дёмину на драфте НБА — 2025

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Зак Харпер представил необычную версию прогноза на драфт НБА 2025 года. Харпер назвал её «хаотической» редакцией, сделав акцент на определённых сюрпризах, которые могут случиться на драфте. Однако в случае с Егором Дёминым его прогноз совпал с мнением коллеги из The Athletic Сэма Векени, который ранее опубликовал официальный мок. Оба автора считают, что Дёмин будет выбран под 16-м номером.

«Высокий защитник, испытывающий трудности с броском? Он отлично впишется в «Орландо Мэджик»! «Орландо» сохраняет свою любовь к габаритным баскетболистам на периметре, а Дёмин действительно обладает потрясающим чувством игры. Что касается навыков в передачах, то он лучший в этом классе. Просто не очень хорош в бросках. «Мэджик» будет нужно развить этот навык, но Егор в любом случае сможет доставлять мяч до Паоло Банкеро и, вероятно, впишется в оборонительную концепцию команды благодаря своим габаритам», — говорится в материале Харпера.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: