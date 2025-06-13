Андрей Ватутин сделал заявление после ухода Алексы Аврамовича из ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий по поводу расставания с разыгрывающим Алексой Аврамовичем. Серб продолжит карьеру в БК «Дубай», который со следующего сезона будет выступать в Евролиге.

«Пусть Аврамович провёл всего сезон в составе ЦСКА, он навсегда останется в истории нашего клуба и в сердцах болельщиков. Алекса – яркий игрок и не менее яркая личность, настоящая искра внутри команды, талантливый баскетболист и замечательный человек. Он с большим энтузиазмом отнёсся к выступлениям за ЦСКА, проявил любовь и уважение к клубу, Москве, России. Потому, конечно, расставаться немного грустно. С другой стороны, мы рады за Алексу, который вернётся к выступлениям на самом высоком клубном европейском уровне. Благодарим его за всё, что он сделал для нас, и желаем удачи на новом месте», — приводит слова Ватутина пресс-служба армейцев.

Напомним, Аврамович присоединился к ЦСКА после Олимпийских игр в Париже (Франция) летом прошлого года. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ серб принял участие в 54 матчах, в которых в среднем набирал 12,1 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 3,2 передачи.

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