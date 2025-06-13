Американец Хэйден Далтон продлил контракт с «Уралмашем»

Американский тяжёлый форвард Хэйден Далтон продлил контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды.

«Американский форвард продолжит защищать наши цвета в следующем сезоне! С нетерпением ждём новых побед вместе!» — говорится в сообщении «Уралмаша».

Далтон стал игроком «Уралмаша» в декабре прошлого года. До этого 28-летний спортсмен выступал за «Самару».

Напомним, «Уралмаш» в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ занял пятое место в турнирной таблице. В четвертьфинале плей-офф команда встречалась с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и уступила в серии со счётом 1-3.

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