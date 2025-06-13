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«Зенит» объявил об уходе спортивного директора Маноса Пападопулоса

«Зенит» объявил об уходе спортивного директора Маноса Пападопулоса
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Спортивный директор Манос Пападопулос покидает «Зенит» по окончании срока действия контракта. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Греческий специалист присоединился к «Зениту» в августе 2020 года.

«Баскетбольный клуб «Зенит» искренне благодарит Маноса Пападопулоса за его вклад в развитие клуба, высокий профессионализм и преданность делу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ занял второе место. В финальной серии за золото петербуржцы встречались с московским ЦСКА и уступили со счётом 2-4.

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