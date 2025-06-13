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Алекса Аврамович высказался о ЦСКА после ухода из команды

Алекса Аврамович высказался о ЦСКА после ухода из команды
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Разыгрывающий Алекса Аврамович прокомментировал своё решение покинуть ЦСКА. В следующем сезоне серб будет выступать за «Дубай». К армейцам Алекса присоединился летом прошлого года после Олимпиады в Париже (Франция).

«Для меня было большой честью и радостью представлять ЦСКА и выиграть с командой все возможные титулы. Искренне благодарен всем моим товарищам по команде, Андреасу Пистиолису и всем тренерам, Андрею Ватутину, Наталии Фураевой, медицинскому штабу, нашему пресс-атташе, всем работникам клуба. Каждый из них проявил ко мне доброту и гостеприимство, помогал во всём. Желаю ЦСКА продолжать серию побед, буду болеть за команду. Надеюсь, клуб скоро вернётся в Евролигу! Вперёд, семья!» — приводит слова Аврамовича пресс-служба ЦСКА.

Вместе с ЦСКА Аврамович стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финале армейцы победили «Зенит» (4-2 в серии).

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