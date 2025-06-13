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Чемпионат Израиля по баскетболу выступил с заявлением после удара страны по Ирану

Чемпионат Израиля по баскетболу выступил с заявлением после удара страны по Ирану
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Израильская баскетбольная лига выступила с заявлением на фоне обострения ситуации в регионе. Ранее вооружённые силы страны нанесли удар по Ирану. В Израиле объявили чрезвычайное положение.

«В свете последних событий лига находится в постоянном контакте с уполномоченными органами относительно вопроса безопасности по проведению финальной серии, запланированной на это воскресенье.

На данный момент не принято никакого решения относительно переноса игры. Лига рассматривает различные сценарии. Решение будет доведено до общественности как можно скорее», — говорится в сообщении организации.

В финальной серии чемпионата Израиля встречаются «Хапоэль» из Иерусалима и «Маккаби» из Тель-Авива. Сейчас счёт в серии 1-1.

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