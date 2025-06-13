Тайлер Хирроу: я не верю ничему, что происходило до 1950 года

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу признался, что не верит в правдивость подачи исторических сведений до 1950 года.

«Я не верю ничему, что происходило до 1950 года. Откуда нам знать, что произошло 200 лет назад. Когда открыли Америку? В 1492-м? Нет никакого способа это узнать», — сказал 25-летний игрок во время стрима.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Хирроу принял участие в 83 матчах, в которых в среднем набирал 23,7 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,4 передачи. «Хит» уступили в первом раунде плей-офф «Кливленд Кавальерс» (0-4 в серии).

Брат Тайлера Хирроу устроил драку после матча в школе:

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