Пистиолис высказался об Аврамовиче после решения серба уйти из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал решение сербского разыгрывающего Алексы Аврамовича продолжить карьеру в другом клубе. В следующем сезоне 30-летний игрок будет представлять «Дубай».

«Алекса был неотъемлемой частью нашей команды и нашего успеха. Он присоединился к нам в сложный период и сыграл ключевую роль в достижении наших целей. Благодарен за его вклад и желаю ему всего наилучшего в новой главе его жизни», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА в завершившемся сезоне Единой лиги стал чемпионом. В финальной серии армейцы победили «Зенит» (4-2).

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