Джон Салли объяснил, почему НБА выгоднее сделать MVP Гилджес-Александера, а не Йокича

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли высказался по поводу награды самому ценному игроку (MVP) для разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера.

«Я абсолютно убеждён, что Шей Гилджес-Александер на все 100% заслуживает звания MVP. Однако если смотреть исключительно на статистические показатели, у Йокича они были сильнее. В то же время титул MVP — это не только про цифры, это ещё и лицо всей лиги.

Думаю, присуждение этой награды Гилджес-Александеру было бы более выгодно для имиджа НБА: он моложе, харизматичнее и ближе к болельщикам», — сказал Салли на YouTube-канале djvlad.