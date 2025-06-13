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Андрей Ватутин ответил, какому месту в Евролиге соответствует бюджет ЦСКА

Андрей Ватутин ответил, какому месту в Евролиге соответствует бюджет ЦСКА
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос по поводу возможного возвращения команды в Евролигу. Российские клубы отстранены от участия в турнире с 2022 года после обострения ситуации на Украине.

«Как бы ЦСКА сейчас выглядел в Евролиге? Хотелось бы верить, что команда смогла бы побороться за попадание в плей-офф. Хотя по бюджету сейчас мы соответствуем уровню 15-16-го клуба турнира. Евролига поддерживает высочайший уровень и имеет очень интенсивный календарь. Потому главной проблемой нынешнего состава была бы его глубина — существующей ротации при таком количестве матчей с сильными соперниками попросту не хватило бы», — приводит Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025. В финальной серии красно-синие победили «Зенит» (4-2).

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