«Украли титул». Бибби намекнул на несправедливость финала Западной конференции НБА — 2002

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майк Бибби вернулся мыслями к финалу Западной конференции 2002 года, в котором «Сакраменто Кингз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» в седьмом матче.

«Мы уже были готовы отмечать победу в Западной конференции — шампанское стояло в раздевалке, все ждали финального свистка. И вдруг всё перечеркнул один момент. Честно говоря, это было настоящее фиаско. Этот бросок Роберта Орри до сих пор стоит у меня перед глазами. Я не могу смотреть повтор этого эпизода. Как только в подборках лучших моментов доходит до него — сразу выключаю. Ни разу не пересматривал и не собираюсь, потому что уверен: тогда у нас буквально украли титул.

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Этот сезон должен был стать нашим чемпионским. Потом мы всё же дошли до седьмого матча. Всем было очевидно, что мы сильнее. Достаточно посмотреть на выражения лиц — у Шака, у Коби — пусть покоится с миром — они уже приняли поражение, было видно, как тяжело им это далось, они просто опустили головы. Но в той седьмой игре… Мы сами всё испортили. 2 из 13 — из-за дуги, реализация штрафных — меньше 50%.

Дошли до овертайма, но уступили. После матча ко мне и Коби подошли брать интервью. Обычно проигравших не спрашивают о чувствах сразу после такого, но тут — мы вдвоём перед камерой. Журналист начал с меня, а я был в ярости. Даже не помню, о чём он спрашивал», — рассказал Бибби в рамках подкаста Straight Game.