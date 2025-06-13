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«Украли титул». Бибби намекнул на несправедливость финала Западной конференции НБА — 2002

«Украли титул». Бибби намекнул на несправедливость финала Западной конференции НБА — 2002
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майк Бибби вернулся мыслями к финалу Западной конференции 2002 года, в котором «Сакраменто Кингз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» в седьмом матче.

«Мы уже были готовы отмечать победу в Западной конференции — шампанское стояло в раздевалке, все ждали финального свистка. И вдруг всё перечеркнул один момент. Честно говоря, это было настоящее фиаско. Этот бросок Роберта Орри до сих пор стоит у меня перед глазами. Я не могу смотреть повтор этого эпизода. Как только в подборках лучших моментов доходит до него — сразу выключаю. Ни разу не пересматривал и не собираюсь, потому что уверен: тогда у нас буквально украли титул.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Basketball Action. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот сезон должен был стать нашим чемпионским. Потом мы всё же дошли до седьмого матча. Всем было очевидно, что мы сильнее. Достаточно посмотреть на выражения лиц — у Шака, у Коби — пусть покоится с миром — они уже приняли поражение, было видно, как тяжело им это далось, они просто опустили головы. Но в той седьмой игре… Мы сами всё испортили. 2 из 13 — из-за дуги, реализация штрафных — меньше 50%.

Дошли до овертайма, но уступили. После матча ко мне и Коби подошли брать интервью. Обычно проигравших не спрашивают о чувствах сразу после такого, но тут — мы вдвоём перед камерой. Журналист начал с меня, а я был в ярости. Даже не помню, о чём он спрашивал», — рассказал Бибби в рамках подкаста Straight Game.

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