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Гэри Пэйтон категорично высказался о параллелях между Гилджес-Александером и Брайантом

Гэри Пэйтон категорично высказался о параллелях между Гилджес-Александером и Брайантом
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Член Зала славы баскетбола, чемпион НБА 2006 года в составе «Майами Хит» Гэри Пэйтон не в восторге от сравнений разыгрывающего и лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера с легендарным Коби Брайантом.

«Это совсем не то что Коби. Коби был уникален — второго такого не было и не будет. Не стоит вообще проводить подобные сравнения, особенно когда речь идёт о такой легенде, как Коби Брайант. Пусть Шей останется самим собой — он ещё не Коби и, скорее всего, им никогда не станет. Да, Шей — замечательный баскетболист, но, пожалуйста, не торопитесь делать такие параллели.

Второго Коби не будет. Коби был игроком совершенно иного масштаба. Просто поверьте мне на слово. Сравнивать можно разве что Джордана и Коби — ведь Коби сам всегда стремился быть похожим на Майкла», — сказал Пэйтон в рамках подкаста Nightcap.

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