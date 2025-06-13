Инсайдер раскрыл детали будущего Леброна Джеймса в НБА

Ожидается, что 40-летний лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс воспользуется опцией выхода из контракта и подпишет новое двухлетнее соглашение с «озёрниками», близкое к максимальному по сумме.

Отмечается, что в контракте будет прописан запрет на обмен и опция игрока на второй год. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер Энтони Ирвин.

«Большинство слухов сейчас сводится к тому, что он собирается воспользоваться опцией продления контракта. Однако где-то в глубине души я считаю: есть вероятность, что он откажется от опции и подпишет контракт по схеме «1+1», а также обсудит с «Лейкерс» возможность немного снизить свою зарплату, чтобы клуб получил чуть больше гибкости для проведения обмена или чего-то в этом роде.

Речь идёт о незначительном снижении оклада, а не о крупной уступке, на которую, по мнению некоторых, он был бы готов пойти», — сказал Ирвин на YouTube-канале инсайдера Йована Бухи.