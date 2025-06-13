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«Остановись, клоун». Рон Харпер резко ответил на сообщение об О'Ниле и Йокиче

«Остановись, клоун». Рон Харпер резко ответил на сообщение об О'Ниле и Йокиче
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер отреагировал на публикацию, в которой утверждается, что прославленный игрок НБА Шакил О'Нил в защите был хуже, чем центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Сообщение было сопровождено видеонарезкой четвёртой игры финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс».

«Остановись, клоун», — прокомментировал Харпер.

Фото: Скриншот

О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. В североамериканской лиге Шакил завоевал четыре титула, получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд.

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