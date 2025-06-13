Инсайдер раскрыл следующий карьерный шаг Расселла Уэстбрука

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук откажется от опции игрока и станет неограниченно свободным агентом. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Марк Стейн.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уэстбрук принял участие в 88 матчах, где в среднем набирал 13 очков, совершал 4,7 подбора и отдавал 5,6 передачи. «Денвер» пробился во второй раунд плей-офф, где встречался с «Оклахомой-Сити Тандер» и уступил в семи матчах. «Оклахома» в итоге вышла в финал, где сейчас встречается с «Индианой Пэйсерс».

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Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: