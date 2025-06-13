Манос Пападопулос выступил с обращением после ухода из «Зенита»

Спортивный директор Манос Пападопулос выступил с обращением, где поблагодарил «Зенит» за время, проведённое в команде. Сегодня, 13 июня, стало известно, что греческий специалист покинет клуб из Санкт-Петербурга.

«Жизнь всегда идёт по кругу. Я провёл здесь пять лет и теперь чувствую, что пришло время быть ближе к моей семье. Годы, проведённые в «Зените» и Санкт-Петербурге, стали одними из самых прекрасных в моей жизни. Я по-настоящему чувствую, что стал частью семьи «Зенита».

Хочу выразить огромную благодарность болельщикам «Зенита», которые всегда верили в нашу команду. Спасибо всем игрокам, с которыми я работал за эти пять лет — в том числе с одними из лучших в Европе. Особенно хочу выделить российских игроков. Они всегда демонстрировали высокий профессионализм и сильный характер. Было настоящим удовольствием работать с такими игроками, как Сергей Карасёв и Георгий Жбанов. Я очень рад, что Жора останется в Санкт-Петербурге ещё на несколько лет.

Хочу также отметить Сашу Шербенёва, у которого блестящее будущее, и Дениса Захарова, с которым мы проработали много лет. Каждый день он показывал профессионализм и выдающийся характер. Для меня было большой честью и удовольствием работать с таким опытным и дисциплинированным игроком, как Андрей Воронцевич — и, конечно, с российской звездой Алексеем Шведом.

Искренне благодарю весь персонал команды. Особенно в последние годы, когда мы действительно стали семьей — сердцем и душой которой был Слава Бельгесов, всегда готовый помочь каждому и в любой ситуации. Также хочу поблагодарить членов совета директоров и нашего президента, господина Александра Медведева — настоящего лидера и спортсмена, который поддерживал нас не только после побед, но и при поражениях.

Отдельная благодарность Павлу Одерову — одному из самых важных людей, которых я когда-либо встречал. Он поверил в меня с первого дня и дал почувствовать себя не просто сотрудником, а настоящей частью семьи «Зенита» и его истории.Спасибо Александру Церковному, который стал для меня не просто хорошим другом, а настоящим братом. И он навсегда останется моим братом.Я желаю всего наилучшего клубу, болельщикам и городу. Вперёд, «Зенит»! — говорится в обращении Пападопулоса, которым поделилась пресс-служба «Зенита».

К «Зениту» Манос присоединился в августе 2020 года. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ петербуржцы заняли второе место. В финальной серии за золото «Зенит» встречался с московским ЦСКА и уступил со счётом 2-4.

Российские баскетболисты за рубежом: