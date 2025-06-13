Штрафной талон, подписанный Леброном в 2003 году, был продан на аукционе за $ 8,5 тысяч

Штрафной талон, подписанный четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгким форвардом калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» американцем Леброном Джеймсом в 2003 году, был продан на аукционе за $ 8,5 тыс. На это обратил внимание аккаунт Courtside Buzz в X (ранее Twitter).

Согласно информации из документа, в 2003 году 18-летнему Джеймсу талон был выписан за езду без номерного знака.

Фото: Аккаунт пользователя @slimshady1992 на Reddit

Леброну 40 лет. Он является четырёхкратным MVP финальной серии НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также трёхкратным чемпионом Олимпийских игр. За время карьеры он выступал за такие клубы, как «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит», «Лос-Анджелес Лейкерс».