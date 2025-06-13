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Экс-игрок НБА: переход Дюранта в «Миннесоту» поможет Эдвардсу стать сверхновой звездой

Экс-игрок НБА: переход Дюранта в «Миннесоту» поможет Эдвардсу стать сверхновой звездой
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Джей Уильямс объяснил, почему двукратный чемпион НБА и лидер «Финикс Санз» американец Кевин Дюрант должен перейти в «Миннесоту Тимбервулвз».

«Лично мне кажется, что лучший вариант для Дюранта — это «Миннесота». Его дуэт с Энтони Эдвардсом будет, как дуэт 2pac и Snoop Dogg. Их взаимодействие на Олимпиаде-2024 в составе сборной США было невероятным временем для них.

Энтони, называя своего любимого игрока, всегда озвучивает имя Кевина. На месте владельцев «Миннесоты» я бы подписал контракт на один год с Дюрантом, поскольку нахождение этого парня поможет Энтони выйти на новый уровень.

Эдвардс уже является суперзвездой, но он может стать сверхновой, если рядом с ним будет Кей Ди», — приводит слова Уильямса портал Fadeaway World.

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