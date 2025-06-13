Медведев высоко оценил работу Пападопулоса в «Зените»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высоко оценил работу спортивного директора клуба Маноса Пападопулоса, покидающего клуб.

«Манос проводил отличную работу как в подборе кандидатов для «Зенита», так и с действующими игроками. Знающий и любящий баскетбол специалист. Удачи ему в его новом проекте. Есть ли ясность по тому, кто его заменит? Пока нет», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ занял второе место. В финальной серии за золото петербуржцы встречались с московским ЦСКА и уступили со счётом 2-4.

Греческий специалист работал в «Зените» с августа 2020 года.