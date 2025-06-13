Егор Дёмин показал, как проходили занятия с его первым тренером

19-летний российский игрок Егор Дёмин поделился в социальных сетях видео, на котором показал работу со своим первым тренером Евгением Горбуновым трёхлетней давности.

«Одним из этапов моей подготовки к сезону всегда была индивидуальная работа.

Я хочу поделиться видео, ему три года. Работа с моим первым тренером Горбуновым Евгением Вадимовичем в межсезонье.

Я благодарен ему за всё! Он всегда много времени уделял мне для дополнительной работы.

И, кстати, в подходе к тренировкам есть сходство с Заком Гонзалесом, моим тренером в Лос-Анжелесе, с которым мы готовились к драфт-комбайну и продолжаем подготовку к сезону.

Интенсивность, акценты на нюансах, дополнительный разбор тренировок», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.