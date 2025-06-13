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Чарания назвал клубы НБА, которые активнее всего пытаются выменять Кевина Дюранта

Чарания назвал клубы НБА, которые активнее всего пытаются выменять Кевина Дюранта
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в эфире шоу Пэта Макафи рассказал, какие команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пытаются выменять у «Финикс Санз» лёгкого форварда Кевина Дюранта.

Так, по словами Чарании, «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит» и «Миннесота Тимбервулвз» являются тремя наиболее активно пытающимися заполучить 36-летнего баскетболиста клубами.

В минувшем регулярном сезоне Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, делал шесть подборов и 4,2 передачи. Отметим, что «Финикс» в итоге так и не вышел в плей-офф НБА.

Следить за переходами:
Кевин Дюрант готовится к переходу: сразу пять клубов борются за игрока! НБА — LIVE
Live
Кевин Дюрант готовится к переходу: сразу пять клубов борются за игрока! НБА — LIVE

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса:

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Новости. Баскетбол
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