РФБ объявила состав на летние сборы национальной команды

Тренерский штаб сборной России опубликовал состав команды на летние сборы. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.
Тренерский штаб возглавит Зоран Лукич, Сергей Козин и Александр Полинкевич. Сборы пройдут в сначала с 13 по 16 июля в Новогорске, а потом — в Нижнем Новгороде до 24 июля. А в период с 26 июля по 6 августа должны пройти несколько международных товарищеских матчей.
Игроки, выступающие на позиции защитника:
Семён Буринский («Зенит-2»)
Тимофей Герасимов («Уралмаш»)
Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)
Иван Зайцев (ЦСКА-2)
Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»)
Антон Карданахишвили («Уралмаш»)
Владимир Карпенко (ЦСКА)
Макар Коновалов (МБА-МАИ)
Александр Хоменко («Нижний»)
Александр Щербенёв («Зенит»)
Игроки, выступающие на позиции форварда:
Артём Антипов («Зенит-2»)
Антон Астапкович (ЦСКА)
Максим Барашков (МБА-МАИ)
Михаил Беленицкий (УНИКС)
Георгий Жбанов («Зенит»)
Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»)
Андрей Лопатин (УНИКС)
Александр Петенёв («Уралмаш»)
Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»)
Иван Ухов (ЦСКА)
Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»)
Игроки, выступающий на позиции центрового:
Александр Ганькевич (ЦСКА)
Кирилл Елатонцев («Локо»)
Захар Лавренов (ЦСКА-2)
Максим Огарков (МБА-МАИ)
Илья Фролов («Реал» U18)