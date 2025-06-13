РФБ объявила состав на летние сборы национальной команды

Тренерский штаб сборной России опубликовал состав команды на летние сборы. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

Тренерский штаб возглавит Зоран Лукич, Сергей Козин и Александр Полинкевич. Сборы пройдут в сначала с 13 по 16 июля в Новогорске, а потом — в Нижнем Новгороде до 24 июля. А в период с 26 июля по 6 августа должны пройти несколько международных товарищеских матчей.

Игроки, выступающие на позиции защитника:

Семён Буринский («Зенит-2»)

Тимофей Герасимов («Уралмаш»)

Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)

Иван Зайцев (ЦСКА-2)

Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»)

Антон Карданахишвили («Уралмаш»)

Владимир Карпенко (ЦСКА)

Макар Коновалов (МБА-МАИ)

Александр Хоменко («Нижний»)

Александр Щербенёв («Зенит»)

Игроки, выступающие на позиции форварда:

Артём Антипов («Зенит-2»)

Антон Астапкович (ЦСКА)

Максим Барашков (МБА-МАИ)

Михаил Беленицкий (УНИКС)

Георгий Жбанов («Зенит»)

Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»)

Андрей Лопатин (УНИКС)

Александр Петенёв («Уралмаш»)

Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»)

Иван Ухов (ЦСКА)

Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»)

Игроки, выступающий на позиции центрового:

Александр Ганькевич (ЦСКА)

Кирилл Елатонцев («Локо»)

Захар Лавренов (ЦСКА-2)

Максим Огарков (МБА-МАИ)

Илья Фролов («Реал» U18)