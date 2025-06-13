Юдонис Хаслем выделил главные препятствия для «Нью-Йорка» даже с Кевином Дюрантом

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем высказался по поводу возможного перехода лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта в «Нью-Йорк Никс».

«Я уважаю [мнение] Мэджика Джонсона, но не считаю, что в таком случае «Никс» станут фаворитами Восточной конференции. Нельзя сбрасывать со счетов «Орландо», которому не хватает всего одного элемента для успеха, или «Кливленд», который в этом сезоне всю дорогу лидировал на Востоке. Не стоит забывать и о «Детройте», где Кейд Каннингем демонстрирует явный прогресс. Дело не только в том, что у «Никс» даже нет главного тренера, просто сейчас конкуренты действительно набирают силу, и их нельзя игнорировать.

Конечно, мы все ценим Кей Ди, но два последних «супертрио» с его участием не оправдали ожиданий. Нет уверенности, что и на этот раз всё сложится, даже если им удастся сохранить Таунса в результате обмена. Дюрант по-прежнему может внести решающий вклад и стать тем самым игроком, который берёт на себя ответственность в концовке, но рассчитывать на большее пока не приходится», — сказал Хаслем в эфире программы First Take.