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Экс-баскетболист ЦСКА Аврамович: Джокович — один из величайших атлетов в мире

Экс-баскетболист ЦСКА Аврамович: Джокович — один из величайших атлетов в мире
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Разыгрывающий защитник серб Алекса Аврамович, ранее выступавший за московский баскетбольный клуб ЦСКА, признался, что считает 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира теннисиста Новака Джоковича одним из величайших спортсменов мире.

«Конечно, он главная звезда у нас в Сербии, но я считаю, что он — один из величайших спортсменов в мире. Мне довелось с ним встретиться в Белграде, когда нас чествовали после завоевания медалей Олимпиады в Париже. Находясь с ним рядом, ещё больше понимаешь масштаб его личности. Кстати, на Олимпиаде я с трибун смотрел финал, и это было невероятно. Возможно, в теннисе лучше я ничего не увижу», — приводит слова Аврамовича ТАСС.

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