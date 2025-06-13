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Инсайдер ответил, обменяют ли Янниса Адетокунбо в ближайшее время

Инсайдер ответил, обменяют ли Янниса Адетокунбо в ближайшее время
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу возможного обмена 30-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грека Янниса Адетокунбо, который выступает в составе команды на позиции тяжёлого форварда в другой коллектив.

«Лига уже смирилась с тем, что «Милуоки» не собирается отпускать его. Яннис не намерен просить о переходе в другую команду», — заявил Уиндхорст в эфире программы Get Up.

Напомним, Адетокунбо выиграл чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки» в 2021 году. Однако в нынешнем плей-офф «Бакс» уступили «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.

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