Инсайдер ответил, обменяют ли Янниса Адетокунбо в ближайшее время

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу возможного обмена 30-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грека Янниса Адетокунбо, который выступает в составе команды на позиции тяжёлого форварда в другой коллектив.

«Лига уже смирилась с тем, что «Милуоки» не собирается отпускать его. Яннис не намерен просить о переходе в другую команду», — заявил Уиндхорст в эфире программы Get Up.

Напомним, Адетокунбо выиграл чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки» в 2021 году. Однако в нынешнем плей-офф «Бакс» уступили «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.