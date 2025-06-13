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Форвард ЦСКА Жан-Шарль: окрошка? Не готов такое есть

Форвард ЦСКА Жан-Шарль: окрошка? Не готов такое есть
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Французский форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль высказался о своём любимом блюде русской кухни.

— Моё любимое русское блюдо? Тут нужно подумать! В списке точно будет борщ, очень нравится этот суп. И ещё в России вкусно готовят плов — это классная штука.

— Пробовал окрошку? Знаешь, что это такое?
— Нет, не слышал. Хотя, может быть, пробовал, но не знаю названия, что это?

— Это такой холодный суп с овощами на квасе или кефире. Его обычно едят летом.
— О, нет… Я не готов такое есть, — приводит слова Жан-Шарля Legalbet.

Ливио Жан-Шарль выступает в составе ЦСКА с 2022 года.

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА в 12-й раз в истории стали победителями Единой лиги, обыграв «Зенит» в финальной серии со счётом 4-2.

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