Форвард ЦСКА Жан-Шарль: окрошка? Не готов такое есть

Французский форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль высказался о своём любимом блюде русской кухни.
— Моё любимое русское блюдо? Тут нужно подумать! В списке точно будет борщ, очень нравится этот суп. И ещё в России вкусно готовят плов — это классная штука.
— Пробовал окрошку? Знаешь, что это такое?
— Нет, не слышал. Хотя, может быть, пробовал, но не знаю названия, что это?
— Это такой холодный суп с овощами на квасе или кефире. Его обычно едят летом.
— О, нет… Я не готов такое есть, — приводит слова Жан-Шарля Legalbet.
Ливио Жан-Шарль выступает в составе ЦСКА с 2022 года.
Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА в 12-й раз в истории стали победителями Единой лиги, обыграв «Зенит» в финальной серии со счётом 4-2.