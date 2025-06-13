«Он прислал мне селфи с лошадью». Деандре Джордан раскрыл забавный диалог с Йокичем

36-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Олимпиады-2016, выступающий на позиции центрового за «Денвер Наггетс», американец Деандре Джордан рассказал о забавном диалоге с одноклубником сербом Николой Йокичем, который также играет в амплуа центрового.

«Он прислал мне селфи с лошадью. На фото был он и лошадь. Я подумал: «Окей, развлекайся, братан», — приводит слова Джордана аккаунт Hater Report в X (ранее Twitter).

Деандре был выбран «Лос-Анджелес Клипперс» на драфте НБА в 2008 году под 35-м номером во втором раунде. За калифорнийский клуб он играл вплоть до 2018 года. Американский атлет также играл за такие команды, как «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфия Сиксерс».