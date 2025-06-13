Тренер «Олимпиакоса»: Петрушев с приходом Везенкова стал пренебрежителен к команде

Главный тренер греческого клуба «Олимпиакос» Георгиос Барцокас высказался в адрес бывшего игрока клуба, 25-летнего центрового серба Филипа Петрушева, который в данный момент представляет «Црвену Звезду».

«Петрушев относится к тем, кто не хочет быть в «Олимпиакосе». Филип — невероятно талантливый игрок. Как мне кажется, он именно тот, кто нам нужен: Филип может играть как на четвёртой, так и на пятой позиции, может растянуть площадку своими бросками. Этот парень хорош в подборах, силён в атаке, а также может играть спиной к корзине.

С тех пор как мы подписали Везенкова, он проявил совершенно пренебрежительное отношение к команде. Филип никого не слушал, он смотрел в другую сторону, хотел по-своему показать нам, что хочет уйти. Это не имеет никакого отношения к его уровню игроку, его таланту или тому, как мы к нему относились. Если вы меня спросите об этом, то я отвечу, что относился к нему как к собственному сыну, с любовью и всем остальным.

Но такое нельзя терпеть. Чтобы получить время на площадке, нужно показывать своё желание быть здесь. Филип хотел уйти, история показывает, что он меняет команды каждый год», — приводит слова Барцокаса портал Eurohoops.