Эй Смит: Адетокунбо — неудачник

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему считает 30-летнего чемпиона НБА, а также тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо неудачником.

«Яннис — неудачник. Он один из величайших игроков, когда-либо выступавших. Адетокунбо занимает второе место в НБА по среднему количеству набранных очков за матч и пятое — по количеству подборов за игру.

Он является девятикратным участником Матча всех звёзд. Кроме того, он девять раз попадал в десятку лучших игроков в голосовании за звание MVP. И это больше, чем побед в серии плей-офф. Это неприемлемо.

Мы не можем просто наблюдать за тем, как настолько доминирующий, талантливый игрок постоянно соревнуется, но при этом имеет лишь один титул за плечами, подтверждающий его достижения. За последние четыре года Яннис победил лишь в одной серии плей-офф. И это не его вина, он несколько раз травмировался», — приводит слова Эй Смита портал Fadeaway World.