«ПСЖ» представил лимитированную коллекцию футболок в коллаборации с Кевином Дюрантом

Футбольный клуб «ПСЖ» выпустил специальную коллекцию футболок, посвящённых форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту.
«В рамках эксклюзивного сотрудничества со звездой НБА Кевином Дюрантом «ПСЖ» предтсавляет уникальную футболку, вдохновлённую темой «Из Вашингтона в Париж»… Это трансатлантическое слияние отдаёт дань уважения корням Дюранта в Вашингтоне и парижской идентичности «ПСЖ», — гласит сообщение в соцсетях парижского клуба.
Фото: ФК «ПСЖ»
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, делал шесть подборов и 4,2 передачи.
Ожидается, что Дюрант в нынешнее межсезонье сменит клуб.