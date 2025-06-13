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«ПСЖ» представил лимитированную коллекцию футболок в коллаборации с Кевином Дюрантом

«ПСЖ» представил лимитированную коллекцию футболок в коллаборации с Кевином Дюрантом
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Футбольный клуб «ПСЖ» выпустил специальную коллекцию футболок, посвящённых форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту.

«В рамках эксклюзивного сотрудничества со звездой НБА Кевином Дюрантом «ПСЖ» предтсавляет уникальную футболку, вдохновлённую темой «Из Вашингтона в Париж»… Это трансатлантическое слияние отдаёт дань уважения корням Дюранта в Вашингтоне и парижской идентичности «ПСЖ», — гласит сообщение в соцсетях парижского клуба.

Фото: ФК «ПСЖ»

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, делал шесть подборов и 4,2 передачи.

Ожидается, что Дюрант в нынешнее межсезонье сменит клуб.

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