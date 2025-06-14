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В НБА рассматривают расширение на территории Канады и Мексики

В НБА рассматривают расширение на территории Канады и Мексики
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что лига готовится серьёзно рассмотреть возможность расширения этим летом, включив в свой список такие международные направления, как Канада и Мексика.

«Этим летом мы всерьёз рассмотрим расширение. И пока не ясно, насколько выгодным для лиги будет добавление в НБА ещё одной команды из США. Со временем мы могли бы активизироваться в Канаде и в Мехико», — приводит слова Сильвера портал Basket News.

Ранее в НБА отреагировали на возвращение шестикратного чемпиона НБА легендарного американца Майкла Джордана в лигу в качестве аналитика.

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