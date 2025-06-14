Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адам Сильвер: Джордан хочет оставаться актуальным в баскетболе

Адам Сильвер: Джордан хочет оставаться актуальным в баскетболе
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о возвращении легендарного Майкла Джордана в лигу в качестве аналитика телевизионных эфиров матчей на канале NBC.

«Мне объяснили идею канала и его будущую роль. Я поговорил с Майклом, он рад инициативе. Он желает оставаться актуальным в баскетболе. Он страстно относится к игре. Мы часто беседуем. Он хочет, чтобы баскетбол был правильным. Его бизнес тесно связан с этой игрой. Но он много смотрит. Баскетбол определяет его. Думаю, зрителям будет интересно его слушать», — сказал Сильвер в эфире Dan Patrick Show.

Отметим, что Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА, он был самым результативным игроком НБА в периоды с 1987 по 1993 и с 1996 по 1998 год.

Материалы по теме
Майкл Джордан раздражал всех вокруг. Но лишь один не прогнулся под его натиском
Майкл Джордан раздражал всех вокруг. Но лишь один не прогнулся под его натиском
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android