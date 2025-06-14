Адам Сильвер: Джордан хочет оставаться актуальным в баскетболе

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о возвращении легендарного Майкла Джордана в лигу в качестве аналитика телевизионных эфиров матчей на канале NBC.

«Мне объяснили идею канала и его будущую роль. Я поговорил с Майклом, он рад инициативе. Он желает оставаться актуальным в баскетболе. Он страстно относится к игре. Мы часто беседуем. Он хочет, чтобы баскетбол был правильным. Его бизнес тесно связан с этой игрой. Но он много смотрит. Баскетбол определяет его. Думаю, зрителям будет интересно его слушать», — сказал Сильвер в эфире Dan Patrick Show.

Отметим, что Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА, он был самым результативным игроком НБА в периоды с 1987 по 1993 и с 1996 по 1998 год.