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Билл Симмонс ответил, почему провал «Оклахомы» в финале станет позором для НБА

Билл Симмонс ответил, почему провал «Оклахомы» в финале станет позором для НБА
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Известный североамериканский журналист Билл Симмонс высказал своё мнение о возможном поражении «Оклахома-Сити Тандер» в текущей финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в противостоянии с «Индианой Пэйсерс».

«Если «ОКС» проиграет эту серию, это станет по-настоящему исторической баскетбольной катастрофой, ведь у них был один из лучших сезонов в истории», — заявил Симмонс в рамках собственного подкаста.

Отметим, что сейчас счёт в серии составляет 2-1 в пользу «Индианы». Четвёртая игра между командами состоится сегодня, 14 июня, начало матча — в 3:30 мск.

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