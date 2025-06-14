Названы причины недоумения игроков «Нью-Йорка» на тренировках при Томе Тибодо

«Нью-Йорк Никс» под руководством бывшего главного тренера Тома Тибодо редко проводили игровые спарринги и не уделяли особого внимания разбору концовок матчей в течение сезона. Об сообщает североамериканский журналист и инсайдер Йен Бегли в своём материале для SNY.

«В одном из сезонов команда вовсе не проводила полноценных спаррингов на протяжении всего тренировочного лагеря, что является нетипичной практикой. Игрокам показалось странным, что во время лагеря не было привычных двусторонних игр; при Тибодо «Никс» вообще редко устраивали такие игры даже в регулярном сезоне, хотя для НБА это скорее обычное дело. По словам самих баскетболистов, отсутствие спаррингов мешало им вырабатывать сыгранность.

Удивление у игроков вызвало и то, что команда практически не разбирала концовки матчей на тренировках, тогда как большинство других клубов обязательно уделяют этому внимание. Им казалось необычным, что тренерский штаб не разбирает подобные ситуации во время занятий.

Являются ли эти обстоятельства достаточным поводом для увольнения Тибодо? Скорее всего, нет. Тем не менее, многие игроки задавались вопросами по поводу такого подхода. Повторюсь, мне неизвестно, поднимались ли эти замечания на встречах с Доланом, Роузом и другими руководителями клуба», — сказано в статье.