Инсайдер раскрыл подлинные планы «Сан-Антонио» по поводу Кевина Дюранта

«Сан-Антонио Спёрс» не проявляет интереса к лёгкому форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер Брэндон Робинсон. В клубе опасаются, что у игрока осталось не так много лет на высоком уровне, и предпочитают сосредоточиться на построении долгосрочного проекта вокруг Виктора Вембаньямы.

Пока продолжаются слухи о возможном переходе Кевина Дюранта в одну из команд Западной конференции, по данным источников в лиге, «Сан-Антонио Спёрс» не проявляет интереса к бывшему MVP. «У Сан-Антонио нет интереса к Дюранту», — сообщил мне источник, знакомый с позицией клуба. — «В клубе опасаются, что у него осталось не так много лет на высоком уровне, и сейчас приоритет — строить долгосрочную команду вокруг Вембаньямы». Несмотря на то, что 37-летний Дюрант по-прежнему связан контрактом с «Финикс Санз», интерес к будущему члену Зала славы в лиге остается высоким. За ситуацией вокруг форварда внимательно следят такие команды, как «Хьюстон Рокетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс».

В феврале, во время дедлайна обменов, владелец «Санз» Мэтт Ишбия заверил Дюранта, что не собирается его обменивать. Тем не менее в офисе клуба поступило сразу несколько запросов по поводу звёздного форварда. Как сообщил мне источник в «Санз», интерес проявляли «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс». Примечательно, что «Уизардс» предложили пакет с участием Кайла Кузмы и драфт-пиками, но «Финикс» отказался, тем самым подтвердив, что Дюрант пока остаётся в Аризоне», — написал Робинсон на своём официальном сайте.