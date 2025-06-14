«Полная чушь». В ЦСКА оценили вероятный приход в команду Владислава Емченко

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на возможный переход в команду защитника краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислава Емченко.

«Слухи клуб никак не комментирует — разве что когда приходится реагировать на полную чушь. Влад — отличный игрок, интересный человек, но по поводу перехода я ничего сказать не могу», — цитирует Ватутина «Матч ТВ».

Отметим, что в прошедшем сезоне армейцы завоевали чемпионский титул Единой лиги ВТБ. 25-летний Емченко, в свою очередь, вместе с «Локомотивом» финишировал на четвёртом месте, уступив УНИКСу в серии за третье место.