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В ЦСКА обозначили срок действия контракта с тренером Пистиолисом

В ЦСКА обозначили срок действия контракта с тренером Пистиолисом
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал действующий контракт клуба с главным тренером Андреасом Пистиолисом. По словам Ватутина, настоящее соглашение рассчитано до 2026 года.

«Работа Андреаса — безусловно, огромная часть нашего успеха в двух сезонах подряд. Перед началом прошлогодней финальной серии мы подписали контракт до 2026 года, и никаких предпосылок к его расторжению нет.

Команда с удовольствием играет под руководством тренера, Андреас наслаждается и гордится работой в ЦСКА, по‑настоящему предан клубу. Потому о каком‑то интересе к нему со стороны мы не задумываемся», — цитирует Ватутина «Матч ТВ».

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