Тайриз Халибёртон впервые за 167 минут в финале НБА пробил штрафной бросок

В данный момент проходит четвёртый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 60:57 в пользу домашней команды.

Примечательно, что разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон впервые за финальную серию вышел на линию штрафных бросков — это произошло лишь на 167-й минуте противостояния. Напомним, сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Пэйсерс». Следующий, пятый, матч состоится в Оклахоме.

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