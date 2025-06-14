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Тайриз Халибёртон впервые за 167 минут в финале НБА пробил штрафной бросок

Тайриз Халибёртон впервые за 167 минут в финале НБА пробил штрафной бросок
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В данный момент проходит четвёртый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 60:57 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
4-я четверть
89 : 86
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн

Примечательно, что разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон впервые за финальную серию вышел на линию штрафных бросков — это произошло лишь на 167-й минуте противостояния. Напомним, сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Пэйсерс». Следующий, пятый, матч состоится в Оклахоме.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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