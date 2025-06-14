Шэмс Чарания назвал кандидатов на пост тренера «Нью-Йорка» для собеседования

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о будущих собеседованиях в «Нью-Йорк Никс» на должность нового главного тренера команды после увольнения Тома Тибодо.

«Нью-Йорк Никс» планирует на следующей неделе провести встречи с бывшим главным тренером «Мемфис Гриззлиз» Тейлором Дженкинсом и экс-наставником «Сакраменто Кингз» Майком Брауном по поводу вакансии главного тренера.

Это будут первые официальные собеседования на эту должность, и в дальнейшем возможны новые встречи с другими кандидатами», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.

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