Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шэмс Чарания назвал кандидатов на пост тренера «Нью-Йорка» для собеседования

Шэмс Чарания назвал кандидатов на пост тренера «Нью-Йорка» для собеседования
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о будущих собеседованиях в «Нью-Йорк Никс» на должность нового главного тренера команды после увольнения Тома Тибодо.

«Нью-Йорк Никс» планирует на следующей неделе провести встречи с бывшим главным тренером «Мемфис Гриззлиз» Тейлором Дженкинсом и экс-наставником «Сакраменто Кингз» Майком Брауном по поводу вакансии главного тренера.

Это будут первые официальные собеседования на эту должность, и в дальнейшем возможны новые встречи с другими кандидатами», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Следить за обменами и подписаниями:
Кевин Дюрант готовится к переходу: сразу пять клубов борются за игрока! НБА — LIVE
Live
Кевин Дюрант готовится к переходу: сразу пять клубов борются за игрока! НБА — LIVE

В США провели конкурс на лучшего двойника суперзвезды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android