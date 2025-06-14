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Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 14 июня 2025, счет 104:111, финал плей-офф НБА 2024-2025

«Оклахома» победила «Индиану» и сравняла счёт в серии финала плей-офф НБА
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В ночь с 13 на 14 июня мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу с результатом 111:104 и сравняли счёт в серии — 2-2 (110:111, 123:107, 107:116, 111:104).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков и три подбора. Его одноклубник лёгкий форвард Джейлен Уильямс записал себе в актив 27 очков, семь подборов и три результативные передачи. Тяжёлый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам набрал 20 очков, собрал восемь подборов и раздал партнёрам по команде пять ассистов.

Пятая игра серии финала плей-офф НБА между «Пэйсерс» и «Тандер» пройдёт в Оклахома-Сити в ночь с 16 на 17 июня мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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