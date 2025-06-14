«Оклахома» победила «Индиану» и сравняла счёт в серии финала плей-офф НБА

В ночь с 13 на 14 июня мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу с результатом 111:104 и сравняли счёт в серии — 2-2 (110:111, 123:107, 107:116, 111:104).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков и три подбора. Его одноклубник лёгкий форвард Джейлен Уильямс записал себе в актив 27 очков, семь подборов и три результативные передачи. Тяжёлый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам набрал 20 очков, собрал восемь подборов и раздал партнёрам по команде пять ассистов.

Пятая игра серии финала плей-офф НБА между «Пэйсерс» и «Тандер» пройдёт в Оклахома-Сити в ночь с 16 на 17 июня мск.