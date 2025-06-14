Шей за последние пять минут 4-го матча набрал в два раза больше очков, чем «Индиана»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:104 (2-2).

Примечательно, что Гилджес-Александер за последние пять минут встречи набрал 14 очков, тем временем «Индиана» в два раза меньше — всего семь.

Фото: Кадр из трансляции

Шей провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 35 очков (12 из 24 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые; 10 из 10 — штрафные), три подбора и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».