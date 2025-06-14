Результаты игрового дня плей-офф НБА 14 июня

В ночь с 13 на 14 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной матч финальной серии плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась четвёртая встреча финалистов «Индианы Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 14 июня

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 104:111 (счёт в серии 2-2).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков и три подбора.

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