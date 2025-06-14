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Результаты игрового дня плей-офф НБА 14 июня

Результаты игрового дня плей-офф НБА 14 июня
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В ночь с 13 на 14 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной матч финальной серии плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась четвёртая встреча финалистов «Индианы Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 14 июня

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 104:111 (счёт в серии 2-2).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков и три подбора.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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